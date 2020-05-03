بعد ليلة صلاح الدين: “داعش” يستهدف ديالى

2020/05/03 | 00:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن استهدافات #داعش الأخيرة بدأت تشكّل خطراً حتمياً على #العراق، فبعد هجومه فجر السبت في #صلاح_الدين، استهدف مساء السبت أيضاً مناطق متفرقة في #ديالى.الهجوم الأول لعناصر التنظيم، جاء عبر عبوة ناسفة انفجرت لدى…

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