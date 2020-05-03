زيباري: يجب تمرير كابينة الكاظمي لان بغداد واربيل على ابواب جهنم

2020/05/03 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم السبت، ان الكتل الشيعية تريد وضع اللوم على الكرد في تعطيل تمرير كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، فيما شدد على ضرورة تمرير حكومة الكاظمي.وقال زيباري، في منشور على صفحته في (فيس بوك)، إن "العد التنازلي لتقديم كابينة مصطفى الكاظمي الى البرلمان بدأ، والكتل الشيعية لديها اعتراضات على حصصها الوزارية مع رئيس الوزراء المكلف".واضاف ان "الكتل الشيعية تريد وضع اللوم على الكرد في افشال تمرير الكابينة، علمًا ان الكرد دعموا الكاظمي من اليوم الأول و قدموا تنازلات له لإنجاحه".وشدد على ضرورة "دعم الكاظمي في مسعاه النبيل لتشكيل الحكومة القادمة لان العراق و الإقليم على أبواب جهنم".

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