ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم” زاغنية” بديالى الى استشهاد واصابة 4 من الشرطة

2020/05/03 | 00:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مصدر امني في ديالى، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش الارهابي على نقطة امنية للشرطة شمال شرق المحافظة الى استشهاد واصابة 4 من الشرطة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حصيلة هجوم داعش الارهابي على نقطة مرابطة امنية للشرطة في قرية زاغنية قرب ناحية العبارة(16كم شمال شرق بعقوبة) ارتفعت الى سقوط […]

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