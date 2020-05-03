معارض كردي للحزبين الحاكمين :شركاتكم قادرة على سداد رواتب موظفي الاقليم لـ 5 سنوات

2020/05/03 | 00:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال السياسي الكردي المعارض شاسوار عبد الواحد، في تغريدة على تويتر، ان:اربع شركات تابعة للحزبين الحاكمين في اقليم كردستان وحدها تمتلك 32 مليار دولار ما يكفي رواتب الموظفين لمدة خمس سنوات.واضاف :عدا هذا يسرقون شهريا ١٢٠ مليون دولار من ميزانية الحكومة وينفقوها على الحزبين، هكذا يهدرون اموال الدولة.

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