إصابة شخص في دكة عشائرية جنوب الناصرية

2020/05/03 | 00:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاحد، بأن دكة عشائرية قد حصلت في قضاء الجبايش جنوبي الناصرية أدت الى إصابة شخص واحد أثر خلاف سابق.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “خلافا عشائريا سابقا بين أفراد من عشيرة السريحات، أدى الى إصابة شخص خلال إطلاق النار، حيث أصيب في منطقة الفخذ ونقل […]

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