مقتل واصابة 5 اشخاص بهجوم مسلح في الناصرية

2020/05/03 | 00:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان هجوما مسلحا وقع شمالي المحافظة أدى لمقتل وإصابة 5 اشخاص.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، أن ” هجوما مسلحا وقع بتقاطع سيد دخيل شمالي مدينة الناصرية مركز ذي قار، عندما اعترضت إحدى العجلات مركبة يستقلها 5 وقامت بإطلاق النيران ضدهم بكثافة”.وبين المصدر، أن ” الهجوم انتهى […]

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