2020/05/03 | 00:30 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان هجوما مسلحا وقع شمالي المحافظة أدى لمقتل وإصابة 5 اشخاص.
وذكر المصدر لـ/المعلومة/، أن ” هجوما مسلحا وقع بتقاطع سيد دخيل شمالي مدينة الناصرية مركز ذي قار، عندما اعترضت إحدى العجلات مركبة يستقلها 5 وقامت بإطلاق النيران ضدهم بكثافة”.
وبين المصدر، أن ” الهجوم انتهى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 5 اشخاص بهجوم مسلح في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان هجوما مسلحا وقع شمالي المحافظة أدى لمقتل وإصابة 5 اشخاص.
وذكر المصدر لـ/المعلومة/، أن ” هجوما مسلحا وقع بتقاطع سيد دخيل شمالي مدينة الناصرية مركز ذي قار، عندما اعترضت إحدى العجلات مركبة يستقلها 5 وقامت بإطلاق النيران ضدهم بكثافة”.
وبين المصدر، أن ” الهجوم انتهى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 5 اشخاص بهجوم مسلح في الناصرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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