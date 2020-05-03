مستشفى تونسي يستعمل روبوت للتواصل مع المرضى وتجنّب العدوى

2020/05/03 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس-(أ ف ب) – بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين.يسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم.وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان الى المرضى بدون الاقتراب منهم.وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة […]

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