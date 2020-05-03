اصابة شخص بدكة عشائرية في الجبايش

2020/05/03 | 00:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر أمني بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن مواطنا أصيب بطلق ناري نتيجة دگة عشائرية في القضاء.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، أن ” مواطنا أصيب بطلق ناري نتيجة دگة عشائرية وقعت في الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتين متخاصمتين بسبب حادث قتل وقع قبل ثلاثة أشهر”.وبين المصدر، أن […]

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