رئاسة كوردستان تدين بشدة هجمات

2020/05/03 | 00:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادانت رئاسة إقليم كوردستان، بشدة هجوم تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، واوقع ضحايا من القوات الامنية العراقية.وذكر بيان لرئاسة الاقليم، "ندين بشدة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش في منطقة مكيشيفة التابعة لمحافظة صلاح الدين والذي راح ضحيته عدد من عناصر القوات الأمنية العراقية.إن هذا الهجوم والهجمات الأخرى والتي نفذها الإرهابيون في الآونة الأخيرة دليل على خطورة توسع نطاق تهديدات وتحركات داعش العسكرية، كما أنه جرس إنذار آخر لجميع الأطراف ودليل على استغلال الإرهابيين للظروف السيئة للعراق لإعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات أوسع".واضاف، "بينما نحيي أرواح الضحايا، ونعبر عن مواساتنا لذويهم ونرجو الشفاء للجرحى، نؤكد مجدداً على أن الوضع يطالبنا بالإسراع في حل المشاكل والخلافات الداخلية للعراق والتصدي معاً للتهديد الجدي الذي تمثله عودة الإرهاب للبروز والانتشار".وشن تنظيم داعش السبت، خمسة هجمات منسقة في تصعيد لافت استهدفت مواقع أمنية في محافظة صلاح الدين، اوقعت ضحايا.كما شّن مسلحو تنظيم "داعش" خلال نيسان/أبريل الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.وأعلنت وزارة الدفاع الشهر الماضي، مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

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