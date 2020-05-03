القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار في بغداد

2020/05/03 | 00:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القاء القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار.وذكرت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… السبت ، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذارولغاية اليوم ٢ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣٥٥٧٣مخالفاً، كما […]

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