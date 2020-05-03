2020/05/03 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حدد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم إسماعيل سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروسكورونا المستجد في العراق.ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن إسماعيل قوله، إن “هنالك سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونافي العراق، الأول يتمثل بعدم وجود مراعاة من قبل المواطنين لإجراءات الوقاية وكثرة التجمعات بسبب رفع الحظر، أماالسبب الثاني فيشمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية في العراق تحدد سببين لارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية في العراق تحدد سببين لارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).