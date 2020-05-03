رئاسة اقليم كردستان تدين هجوم داعش على القوات الامنية في صلاح الدين

2020/05/03 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_ كردستان

ادانت رئاسة اقليم كردستان، اليوم السبت، هجوم تنظيم داعش على القوات الامنية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندين بشدة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش في منطقة مكيشيفة التابعة لمحافظة صلاح الدين والذي راح ضحيته عدد من عناصر القوات الأمنية العراقية".واضافت ان "هذا الهجوم والهجمات الأخرى والتي نفذها الإرهابيون في الآونة الأخيرة دليل على خطورة توسع نطاق تهديدات وتحركات داعش العسكرية، كما أنه جرس إنذار آخر لجميع الأطراف ودليل على استغلال الإرهابيين للظروف السيئة للعراق لإعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات أوسع".وتابعت: "وبينما نحيي أرواح الضحايا، ونعبر عن مواساتنا لذويهم ونرجو الشفاء للجرحى، نؤكد مجدداً على أن الوضع يطالبنا بالإسراع في حل المشاكل والخلافات الداخلية للعراق والتصدي معاً للتهديد الجدي الذي تمثله عودة الإرهاب للبروز والانتشار".

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي ، الاحد 3 آيار 2020، أن اسؤا الشراكات هي التي تحمل نوايا مبيتة للغدر بالشربك ، فيما اشار الى ان غياب الصدق يدفع المعاملات لتكون الاصعب.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه بموق

بغداد اليوم _ متابعة

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم السبت، ان الكتل الشيعية تريد وضع اللوم على الكرد في تعطيل تمرير كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، فيما شدد على ضرورة تمرير حكومة الكاظمي.

وقال زيبا

بغداد اليوم - بغداد

رد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، السبت (2 ايار 2020)، على الاتهامات التي اشارت الى ان جولات التراخيص التي تم توقيعها في زمن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي واثناء تولي حسين الشهرستاني منصب وزير النفط، هي

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