الكربولي مغرداً: أسؤا الشراكات من تحمل نوايا مبيتة للغدر بالشريك ومصادرة حقه بالاحتيال

2020/05/03 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي ، الاحد 3 آيار 2020، أن اسؤا الشراكات هي التي تحمل نوايا مبيتة للغدر بالشربك ، فيما اشار الى ان غياب الصدق يدفع المعاملات لتكون الاصعب.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن " اسوأ الشراكات تلك التي تُبيَّتُ بها النوايا ليغدر الشريك بشريكه، و أصعب المعاملات تلك التي لا صدق بها، وأسوأها تلك التي يُخاتِل بها طرف ليصادر حق الآخر بالاحتيال".

وختم تغريدته بالقول " شركاؤنا يعملون لمصالحهم فقط".

بغداد اليوم_ كردستان

ادانت رئاسة اقليم كردستان، اليوم السبت، هجوم تنظيم داعش على القوات الامنية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندين بشدة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش في منطقة مكيشيفة التابعة لمحافظة صلاح ال

بغداد اليوم _ متابعة

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم السبت، ان الكتل الشيعية تريد وضع اللوم على الكرد في تعطيل تمرير كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، فيما شدد على ضرورة تمرير حكومة الكاظمي.

وقال زيبا

بغداد اليوم - بغداد

رد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، السبت (2 ايار 2020)، على الاتهامات التي اشارت الى ان جولات التراخيص التي تم توقيعها في زمن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي واثناء تولي حسين الشهرستاني منصب وزير النفط، هي

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