2020/05/03 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ استهلال عن السينما:هناك من يرى أن الأفلام المصنفة كلاسيكية أو تلك المقتبسة عن أعمال كلاسيكية أو ملاحم وأساطير أو قصص شعبي سوف تعاني, أثناء التقويم, من تمييز معاكس لصالح النص, وهذا ما يدفعنا لأن نكون حذرين في تقويمنا لها, فمعظم الأسئلة السينمائية المتشابهة لا تنتهي غالباً بإجابة واحدة بسبب الاختلاف بين الأفراد في رؤيتهم للسينما ودورها, وقد يكون هذا الاختلاف شرطاً أولياً عند نسج علاقة مع الس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البوتقةThe Crucible : حين يحكم الرعب - محمود الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البوتقةThe Crucible : حين يحكم الرعب - محمود الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).