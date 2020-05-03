بعد تصريحات “بوتين” ضد الأسد .. دمشق تردّ من بوابة الأسلحة الروسية

2020/05/03 | 00:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر عسكري تابع لـ #الحكومة_السورية لموقع (أفيا برو) الروسية، أن سوريا «غير راضية عن #منظومة_الدفاع_الروسية إس-300، وأن المنظومة ليست ذات فعالية كافية أمام الطلعات الجوية الإسرائيلية وضرباتها داخل #سوريا».وأكد المصدر ،أن «منظومة الدفاع إس-300…

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