2020/05/03 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارباشرت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار، في إعادة حفر قبور المتوفين بفايروس كورونا والمدفونين في منطقة تل اللحم الواقعة خارج الناصرية لغرض اعادة دفنها في النجف الأشرف.وقال إعلام الحشد بذي قار، لـ”العهد نيوز”، بأن “كوادر الهيئة في المحافظة، تمكنت من اعادة حفر قبور المصابين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور…حشد ذي قار يتبرع في حفر قبور المصابين بكورونا لغرض دفنها من جديد في النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور…حشد ذي قار يتبرع في حفر قبور المصابين بكورونا لغرض دفنها من جديد في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).