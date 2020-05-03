الكوفي: الحشد لن يغادر صلاح الدين

2020/05/03 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المعاون التنفيذي لرئيس اركان الحشد نعمة الكوفي، أن الحشد الشعبي لن يغادر مناطق محافظة صلاح الدين الا في حال طُلب منه ذلك.

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