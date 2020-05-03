الحشد الشعبي يصد هجوماً جديداً لداعش في صلاح الدين

2020/05/03 | 01:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تصدت قوة من الحشد الشعبي، مساء السبت لهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.وابلغ الحشد الشعبي شفق نيوز، ان عناصر من اللواء 52 في الحشد تصدت لتعرض شنه عناصر من داعش في منطقة جسر المفتول شرقي ناحية امرلي في قضاء طوزخورماتو.واضاف ان الحشد اشتبك مع المهاجمين وتمكن من صدهم، من دون وقوع خسائر.وشن تنظيم داعش السبت، خمسة هجمات منسقة في تصعيد لافت استهدفت مواقع أمنية في محافظة صلاح الدين، اوقعت ضحايا.كما شّن مسلحو تنظيم "داعش" خلال نيسان/أبريل الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.وأعلنت وزارة الدفاع الشهر الماضي، مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

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