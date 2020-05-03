عشائر البوعيسى في صلاح الدين: الحشد الشعبي هو الوحيد من يضحي لاجل عوائلنا في البلاد

2020/05/03 | 01:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيخ عشائر البوعيسى في صلاح الدين شعلان الكريم، الاحد، ان الحشد الشعبي هو الوحيد من يضحي من اجل عوائلنا في مناطق صلاح الدين وعموم البلاد.وقال الكريم في تصريح له، واطلعت عليه “العهد نيوز” انه ”منذ اليوم لا نثق باحد سوى الحشد الشعبي الذي استشعرنا بانه الوحيد من يضحي بنفسه من اجل عوائلنا في […]

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