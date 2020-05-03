نعمة الكوفي:الحشد لن يغادر صلاح الدين الا اذا طلب منة ذلك وسنبذل قصار جهدنا لحماية المحافظة

2020/05/03 | 01:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المعاون التنفيذي لرئيس اركان الحشد نعمة الكوفي، اليوم الاحد، أن الحشد الشعبي لن يغادر مناطق محافظة صلاح الدين الا في حال طُلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي سيبذل قصارى جهده لحماية المحافظة.وقال الكوفي تصريح على هامش اجتماعه مع رئيس مجلس صلاح الدين وعدد من شيوخ العشائر، إن “الحشد الشعبي لن يغادر

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