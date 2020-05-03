يوميات الحجر (15) وجها لوجه - الجزء 2 - حكيمة لعلا

2020/05/03 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكيمة_لعلا إن التعريف المادي للفقر لا يأخذ بعين الاعتبار المفهوم الذاتي للفقر الذاتي « la pauvreté subjective » الذي يعتمد على تقييم الأشخاص لوضعيتهم، وإن صنفت الشهادات التي تصدر عن الأشخاص المعنيين على شكل إحصائيات، ومن هنا يكون التعريف جزئيا أو غير مطابق للواقع.



فالمعنيون بالفقر الذاتي يتحدثون عن وضعيتهم الصعبة أو الحادة الناتجة عن محدودية مواردهم الغير القارة التي تضعهم في وضعية عجز عن توفير حاجيته ......





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