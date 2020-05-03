فرنسا تسجل 166 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/03 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 166 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا .

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