رجال الانتماء الى الوطن

2020/05/03 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي♦️ الحشد المقدس ♦️نعزي امام العصر والزمان ( عج ) ، والمراجع العظام ، والعراقيين بأستشهاد ابنائهم الاوفياء من القوات المسلحة الابطال …إن ابناء العراق من الحشد الشعبي المقدس سجلوا بحقيقية الذات والواقع اجمل صور الانتماء الى الوطن ، وقد اعطوا بذلك درسا ان الانتماء للوطن يعود على الفرد والمجتمع بالعديد من الفوائد […]

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