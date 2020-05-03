المعاون التنفيذي لرئيس اركان الحشد: لن نسمح بعودة داعش

2020/05/03 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المعاون التنفيذي لرئيس اركان الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الاحد، أن الحشد الشعبي لن يغادر مناطق محافظة صلاح الدين الا في حال طُلب منه ذلك.وقال الكوفي تصريح على هامش اجتماعه مع رئيس مجلس صلاح الدين وعدد من شيوخ العشائر، إن “الحشد الشعبي لن يغادر مناطقكم الا اذا طلبتم انتم منا ذلك”.واضاف الكوفي، “اننا […]

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