الفوائد الصحية لأشهر أطعمة رمضان العربية

2020/05/03 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيح أن موائد الإفطار العربية قد تحوي الكثير من الأطباق غير الصحية، الغنية بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية، إلا أنها لا تخلو من مجموعة من الأطعمة؛ أكلات ومشروبات، التي تحتوي على عناصر مغذية ومفيدة جداً لصيام صحي.هذه أبرزها: الشوربات الحساء وجبة تقليدية في كثير من البلدان العربية، هو طريقة خفيفة لكسر الصيام وتوفير السوائل […]

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