دعوى قضائية ضد أبطال مسلسل محمد رمضان

2020/05/03 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المحامي المصري حسن سالم، ببلاغ للنائب العام في مصر ضد الفنان محمد رمضان بسبب مشهد في مسلسله “البرنس”، الذي يعرض في دراما رمضان الجاري، ظهر فيه وهو يقدم رشوة لأحد المحامين الأمر الذي اعتبر “إساءة لمهنة المحاماة والتشهير بها”.واتهم البلاغ، الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، ومخرج العمل محمد سامي بـ”إهانة وإساءة مهنة […]

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