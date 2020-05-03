اربيل.. طرد عائلة من منزلهم ورمي اغراضهم “بالشارع” لعدم تمكنهم من دفع الايجار (صورة)

2020/05/03 | 02:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل اعلام، صورة لعائلة في محافظة اربيل باقليم كردستان، بعد رمي اغراضهم بالشارع من قبل صاحب الدار لعدم تمكنهم من دفع ايجار المنزل لهذا الشهر.

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