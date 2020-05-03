2020/05/03 | 02:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زالت الأصوات الرافضة لمسلسلي “أم هارون” ومسلسل “مخرج7” تتعالى وتزداد يوماً بعد يوم، حتى وصلت إلى الجامعة العربية، وتضمنت مطالبات بإيقاف المسلسلين، ومحاسبة القنوات الناقلة، إذ أصدر الاتحاد العام للمنتجين العرب بيانًا بعث فيه للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري يطالب فيه بوقف بث الأعمال الفنية التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب للجامعة العربية لوقف مسلسل أم هارون) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب للجامعة العربية لوقف مسلسل أم هارون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).