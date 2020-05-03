آخر الأنبياء - يونس أثري

2020/05/03 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يونس_أثري تستيقظ كل صباح لتجد نفسك موبوء في القلب و العقل.



تبدو منهكاً غير قادر على رتق جراحك، و على تجفيف منابع اليأس المُنحفرة داخلك كثغرات ضخمة تلفظ القنوط و الإحتضار.



‏ذلك الذي في المرآة ليس أنت.



و أنت لست أنت.



مغترب عنك، تروح و تجيئ داخل زنزانتك دون دراية.



فقط فيك الآلة العضلية المتحركة.



نفسك مُهدرة و ضامرة، اليوم تجد نفسك غير قادر على وصالك، و على استرجاعك تماماً كما كنت قبل شهر.



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