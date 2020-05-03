2020/05/03 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#يونس_أثري تستيقظ كل صباح لتجد نفسك موبوء في القلب و العقل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر الأنبياء - يونس أثري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#يونس_أثري تستيقظ كل صباح لتجد نفسك موبوء في القلب و العقل.
تبدو منهكاً غير قادر على رتق جراحك، و على تجفيف منابع اليأس المُنحفرة داخلك كثغرات ضخمة تلفظ القنوط و الإحتضار.
ذلك الذي في المرآة ليس أنت.
و أنت لست أنت.
مغترب عنك، تروح و تجيئ داخل زنزانتك دون دراية.
فقط فيك الآلة العضلية المتحركة.
نفسك مُهدرة و ضامرة، اليوم تجد نفسك غير قادر على وصالك، و على استرجاعك تماماً كما كنت قبل شهر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر الأنبياء - يونس أثري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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