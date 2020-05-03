فيروس العقول أخطر بكثير من فيروس كورونا - فؤاده العراقيه

2020/05/03 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه مع بداية تفشي الوباء تشَفى المغيبين بالشعب الصيني متصورين بأن الله قد أنزل هذا الوباء كعقاب لهم ، في حين كان الشعب الصيني مشغول بالكيفية التي بها يخرج من هذا الوباء, فبنوا بأسبوع واحد اكبر مشفى تتسع لآلاف المرضى, بل وصنعوا الروبوتات لخدمة المصابين ولتوزيع الطعام عليهم, ليخففوا العبء عن المصابين والأطباء ,بحيث يعيش المريض بنعيم وراحة افتقدها المريض في مستشفياتنا ,حيث الداخل بها يموت قهرا وبؤسا وتلو ......





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