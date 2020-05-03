2020/05/03 | 02:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي “رامي – RAMY” الذي يشارك فيه الممثل المصري، عمرو واكد، ضجة وحالة من الجدل داخل مصر.وظهر عمرو واكد في إحدى لقطات التريلر، إضافة إلى ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، الأمر الذي أثار استنكارا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعلق قسم كبير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : عمرو واكد بفيلم لمايا خليفة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : عمرو واكد بفيلم لمايا خليفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).