العراق.. ارتفاع حصيلة هجوم داعش على زاغنية الى 5 شهداء

2020/05/03 | 02:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، السبت، بأن حصيلة هجوم فلول داعش على زاغنية في ديالى ارتفعت الى 11 شهيداً وجريحًا....

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