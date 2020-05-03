فيديو : هكذا تصرف أمير سعودي مع أتراك عالقين

2020/05/03 | 02:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لموظف سعودي وهو يحاور مجموعة من السائقين الأتراك العالقين داخل المملكة، وبالتحديد في تبوك.ويظهر في المقطع المتداول شخص يخاطب السائقين الأتراك قائلا: “في إجراءات دولة، لا أنا ولا أنت نستطيع تجاوزها، حكينا مع المحافظة ووصل الأمر إلى شخص كريم، لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان”.[…]

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