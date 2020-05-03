إعلامية لبنانية تتهم فنانًا بالتحرش بها جنسيًا

2020/05/03 | 02:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإعلامية اللبنانية ليال سعد، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من مواطنها الفنان جوليان فرحات.ونشرت “ليال” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، يُظهر محاولة أحد الأشخاص ملامسة جسدها عندما كانت تقوم بعملها على شاشة التلفزيون.وعلقت الإعلامية على المقطع:”وصلني هذا الفيديو، وفتحت حتى أشوف مين المحترم اللي مصوره وحاطه STORY على إنستغرام، فتبيّن […]

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