كيم جونغ أون يتلقى رسالة من الأسد

2020/05/03 | 02:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيونغ يانغ، الجمعة، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تلقى رسالة من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون تلقى يوم 28 نيسان الماضي رسالة جوابية من الأسد ردا على التهنئة والتمنيات التي أعرب عنها زعيم كوريا الشمالية للرئيس السوري بمناسبة عيد الجلاء في سوريا.[…]

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