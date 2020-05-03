العراق يحذر من عودة داعش

2020/05/03 | 02:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، من مخاطر تنظيم داعش الإرهابي وتوغل فلوله في العمق العراقي.وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، إن العراقيين أمام واجب ملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي وتطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب، والحفاظ على المنجزات المتحققة.وأضاف البيان، أن التحديات الخطيرة، تدعونا لمزيد من التكاتف والتآزر […]

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