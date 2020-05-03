بحر العلوم: الرد الامثل لتعرض داعش في صلاح الدين هو اعدام اقرانهم في سجن الحوت

2020/05/03 | 02:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار السياسي العراقي ابراهيم بحر العلوم، في تغريدة له على “تويتر” الى ان الرد الامثل للتعرض الذي حصل في محافظة صلاح الدين من قبل عصابات داعش الارهابية هو اعدام اقرانهم في سجن الحوت.وادناه صورة للتغريدة:

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