بالصور.. أول ظهور علني لكيم

2020/05/03 | 03:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، ليل الجمعة السبت، على حسابه بتويتر صورتين لأول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.وأظهرت الصور زعيم كوريا الشمالية وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 […]

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