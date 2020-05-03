أسهل طريقة لإعداد عجينة البيتزا

2020/05/03 | 03:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك أقبال شديد علي محلات البيتزا، وذلك نظراً لمذاقها المميز، والجذاب، كما نجد أن الأطفال والكبار يحبون تناولها بأستمرار، لذلك سوف نقوم بتقديم طريقة تحضيرها في المنزل، موضحاً مقاديرها، وطريقة تحضيرها.مقادير عجينه البيتزا: أربعه أكواب من الدقيق.نصف كوب من الزيت.نصف كوب من الزبادي.نصف كوب من الماء الدافئ.[…]

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