2020/05/03 | 03:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية، صد هجوم شنه عناصر تنظيم داعش غرب كربلاء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرقة العباس القتالية تصد هجوماً غرب كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - كربلاء
اعلن اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية، صد هجوم شنه عناصر تنظيم داعش غرب كربلاء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرقة العباس القتالية تصد هجوماً غرب كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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