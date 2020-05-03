فرقة العباس القتالية تصد هجوماً غرب كربلاء

2020/05/03 | 03:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

اعلن اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية، صد هجوم شنه عناصر تنظيم داعش غرب كربلاء.



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