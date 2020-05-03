الصحة العالمية: 16 مليون يمني مهددون بالإصابة بكورونا

2020/05/03 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية، من اصابة 16 مليون يمني بفيروس كورونا المستجد بسبب قلة الامدادات اللازمة لمكافحة الفيروس.

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