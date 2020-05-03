2020/05/03 | 03:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كربلاء

اعلن اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية، صد هجوم شنه عناصر تنظيم داعش غرب كربلاء.



&...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرقة العباس القتالية تصد هجوماً لداعش غرب كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرقة العباس القتالية تصد هجوماً لداعش غرب كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).