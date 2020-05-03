وفاة الشخصية الوطنية الدكتور خالد العاني

2020/05/03 | 04:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان نعى التيار الوطني العراقي للتغيير أمينه العام الدكتور/ خالد العاني الذي وافاه الأجل اليوم بعد وعكة صحية أصابته منذ اسبوعين وقال التيار في بيان نعيه ان الفقيد العاني قد قضى عمره مناضلا وطنيا داعما لحركات التحرر ولشباب ثورة تشرين وكان معهم دائما من خلال متصفحه والبث المباشر يسدي لهم النصح والإرشاد وحسن التنظيم […]

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