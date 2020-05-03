-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج 5) - احمد جمعة

2020/05/03 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة خلال اللحظات التي تلت صعود سلم النار، وعبر اشتعال أباريق الشاي الزغب المحتبس في جوارير الجسد، شهدت الساعات الثلاث التالية مغامرة العبور نحو الهاوية الأخيرة في امتحان الشهوة، فقد داعبت الفتاة المضرجة وجنتيها بوحشية الرغبة في الانشطار كما انعكس هذا الوهج في صوتها الذي انْحَبَس في لِجة من موسيقى جسدية منفلتة من عقالها وهي تحتك به عاريةً وسط ضوء شاحب انساب من مصباح جانبي من الفراش الذي غص بعلبة سجائر ......





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