شاهد صور واسماء شهداء الحشد الشعبي في صلاح الدين

2020/05/03 | 06:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صد الحشد الشعبي فجر امس السبت هجمات غادرة نفذتها جماعة "داعش" الوهابية جنوب مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، ما أدى الى ...

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