فيديو.. تشييع لافت لاحد شهداء الحشد الشعبي بالعراق

2020/05/03 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشييع احد مقاتلي الحشد الشعبي الذي استشهد اثناء التصدي لهجوم غادر لجماعة "داعش" الوهابية فجر امس السبت في الع...

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