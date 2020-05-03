2020/05/03 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ ايلام /غرب ايران/ قاسم سليماني دشتكي ان المسؤولين العراقيين أعلنوا عن فتح منفذ مهران الحدودي بین البلدين لمدة يومين في الاسبوع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ مهران الحدودي يستأنف نشاطاته مع العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ مهران الحدودي يستأنف نشاطاته مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).