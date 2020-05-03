”اجراءات رادعة“ بانتظار شاسوار عبد الواحد بسبب ديون بقرابة 60 مليون دولار

2020/05/03 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لوحت حكومة اقليم كوردستان باجراءات وصفتها بالرادعة ضد زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بسبب مديونته لحكومة الاقليم بمبلغ 69 مليار دينار اي ما يزيد على 58 مليون دولار امريكي.

وعبد الواحد متهم باختلاس قرابة 70 مليار دينار عراقي من الناس، بحسب ما المح اليه المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده في شهر شباط المنصرم

واكد المتحدث انه وفق القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء مسرور بارزاني فإن الحكومة لن تتغاضى عن اي شخص بذمته ديون مالية للحكومة والمواطنين، وانها ماضية باستردادها

وبهذا الصدد ابلغ مصدر مطلع في حكومة الاقليم شفق نيوز، انه بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للإخطار الذي اُرسل للتجار والشركات والجهات المدينين للحكومة فإن الاخيرة ستشرع باستحصال تلك الديون

واوضح المصدر الحكومي ان احد اولئك التجار المدينين ومنذ سنوات عدة لحكومة اقليم كوردستان، ولم يسددها الى الآن شاسوار عبد الواحد مالك شركة "ناليا" وقناة NRT

وتابع المصدر ان المومأ اليه مدين بمبلغ قدره 69 مليار دينار اي ما يزيد على 58 مليون دولار، مشددا على انه "يجب على شاسوار عبد الواحد واولئك المدينين للحكومة كافة ان يبادورا وبعجالة بتسديد ما بذمتهم من ديون مالية وخلافه فسيتم اتخاذ اجراءات قانونية شديدة بحقهم"

وكان مالكون ومستثمرون الأسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية قد اتهموا في وقفات احتجاجية متكررة زعيم "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم

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