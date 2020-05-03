2020/05/03 | 08:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 ارهابيا شمالي سيناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 08:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 ارهابيا شمالي سيناء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 ارهابيا شمالي سيناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).