2020/05/03 | 08:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبهة العراقية للحوار الوطني تحذر من الانعكاسات السلبية للتناحر السياسي والانشغال بـ /لعبة الكراسي/ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 08:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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